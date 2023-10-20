İsrail'e 7 Ekim'den bu yana bin ton silah ve cephane geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, askeri ambulanslar ve tıbbi ekipman taşıyan bir kargo uçağının daha bu sabah İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na indiği belirtildi.

Açıklamada, bunun 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ekipman taşıyan 45'inci uçak olduğu ifade edildi.

Bakanlık, 7 Ekim'den beri söz konusu uçaklarla bin ton silah ve cephanenin İsrail'e getirildiğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin yaptığı askeri yardımın buna dahil olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Washington yönetimi, 7 Ekim'den bu yana 2 kargo uçağıyla İsrail'e mühimmat ve zırhlı araçlardan oluşan askeri yardım göndermişti.