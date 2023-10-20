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AA
HABER GİRİŞ
20.10.2023 15:31
, 20.10.2023 15:32
SON GÜNCELLEME
20.10.2023 15:32
BM: Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi
BM, Gazze'de iki çalışanının daha öldürülmesiyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
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