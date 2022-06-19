Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır ordusu: Bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü, pilot kurtuldu
Mısır ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu açıkladı.
Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim uçuşu sırasında bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü" ifadelerini kullandı.
Abdulhafız, Hava Kuvvetleri adına eğitim uçuşu yapan uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu söyledi.
İlgili kurumların "olaya ilişkin gerekli tedbirleri aldığını" kaydeden Abdulhafız, açıklamada ayrıntılı bilgiye yer vermedi.
Etiketler: Mısır
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