Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, orta menzilli anti-balistik füze denemesi yaptı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği duyuruldu.
Global Times'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı.
Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.
Etiketler: Çin
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