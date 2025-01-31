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Dünya
AA 31.01.2025 00:39

Mısır ile Irak arasında 12 işbirliği anlaşması imzalandı

Mısır ile Irak, ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşmasına imza attı.

Mısır ile Irak arasında 12 işbirliği anlaşması imzalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Mısır haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli ve Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani, Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Mebduli, buradaki konuşmasında, Mısır-Irak Ortak Yüksek Komitesi'nin üçüncü oturumunun toplantılarının yapıldığını belirterek, toplantılarda kardeş ülkelerle ikili ilişkilerde çeşitli alanlarda anlaşmalar sağlandığını bildirdi.

Filistinlilerin ülkelerinden başka bir ülkeye gönderilmesini asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Mebduli, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda Mısır ve Irak'ın vizyonları arasında tam bir mutabakat olduğunu belirtti.

Sudani de "Irak ile Mısır arasında işbirliğinin, ticari, ekonomik, kalkınma, kültürel ve bilimsel alışveriş için verimli bir zemin" oluşturduğunu ifade ederek, iki ülkenin Haziran 2023'te 11 mutabakat zaptı imzaladığını, ulaşım, yerel kalkınma, ticaret, silo bakımı ve iletişimin aralarında bulunduğu birçok alanda 12 mutabakat zaptı daha imzalayarak işbirliklerini güçlendirdiğini kaydetti.

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