Pentagon: Washington'daki uçak kazasını aktif olarak soruşturuyoruz

Hegseth, Savunma Bakanlığı (Pentagon) sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında Hegseth, dün akşam meydana gelen kazanın nedenini ve nasıl olduğunu aktif olarak incelediklerini belirterek, "Bu, yıllık olarak yapılan profesyonel bir eğitim uçuşuydu. Helikopterdeki mürettebat oldukça deneyimliydi ve gece görüş gözlükleri vardı." dedi.

Ekibin 12. Havacılık Taburu'na bağlı olduğunu ifade eden Hegseth, kazayla ilgili devam eden inceleme nedeniyle tabura 48 saatlik "operasyonel ara" emri verildiğini kaydetti.

Hegseth, Pentagon’a bağlı üst düzey havacılık güvenlik timinin dünden bu yana kaza bölgesinde incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, en kısa zamanda helikopterin doğru rota ve yükseklikte olup olmadığını tespit etmeyi umduklarını söyledi.

Uçaktaki 64 kişinin ve helikopterdeki 3 askerin kaybını "korkunç ve büyük bir trajedi" olarak nitelendiren Hegseth, "Aileleri ve toplumları dualarımızda." ifadesini kullandı.

Hegseth, incelemeler sonucunda ortaya çıkacak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, dün akşam havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.