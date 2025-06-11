Mısır: Gazze sınırına ziyaretler ancak önceden alınacak onaylarla mümkün olabilecek

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaret taleplerinin değerlendirilmesinde, savaşın başlangıcından bu yana uygulanan belirli idari düzenlemelere ve prosedürlere bağlı kalınacağı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik İsrail tarafından yapılan açık ve sistematik ihlallere, kuşatma ve aç bırakma politikasına karşı çıkan, Filistinlilerin haklarını destekleyen uluslararası ve bölgesel, resmî ve halk düzeyindeki tüm tutumların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaret için izin başvurularının yalnızca yurt dışındaki Mısır Büyükelçilikleri, Kahire’deki yabancı elçilikler veya uluslararası sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Mısır Dışişleri Bakanlığı'na yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu çerçevenin dışında iletilecek talepler dikkate alınmayacaktır.” denildi.

Göstericiler Refah Sınır Kapısı'nda buluşmayı hedefliyor

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başladı.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmeyi, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.