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Dünya
AA 12.09.2023 11:55

Mısır Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Mısır, Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Mısır Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
[Fotograf: AP]

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bu sabah bazı ordu komutanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Sisi'nin, Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle bu ülkelere taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

"Fas ve Libya'daki kardeşlerimizle dayanışma amacıyla Mısır'da üç günlük yas ilan edildi." ifadeleri kullanılan açıklamada, Sisi'nin Silahlı Kuvvetlere de acilen Fas ve Libya'ya hem havadan hem denizden insani yardım gönderilmesi ve her türlü insani desteğin sunulması talimatı verdi.

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye çıktı
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye çıktı

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül Cuma akşamı meydana gelen depremde şu ana kadar 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil de ülkenin doğusundaki sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıklamıştı.

Libya'daki selde ölü sayısı 3 bine çıktı
Libya'daki selde ölü sayısı 3 bine çıktı

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