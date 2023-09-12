Putin: Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın egemenliğini kabul etti

Ermenistan'ın ABD ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Putin açıklamasında, "Ermeni yönetimi Pragta imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı.

Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı.

Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok. Karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi

Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz" dedi

Erivan, Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.