Az Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 12.09.2023 11:31

Putin: Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın egemenliğini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini kabul etti. Ermenistan'ın Rusya ile ittifak durumundan vazgeçtiğini düşünmüyorum. Ermenistan ve Paşinyan'la problemimiz yok" dedi.

Putin: Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın egemenliğini kabul etti

Ermenistan'ın ABD ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Putin açıklamasında, "Ermeni yönetimi Pragta imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı.

Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı.

Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok. Karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi

Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz" dedi

Erivan, Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu Rusya
Sıradaki Haber
Macron'dan sel felaketi yaşayan Libya'ya dayanışma mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
İngiltere’de tehlikeli köpek ırklarının yasaklanması gündemde
11:57
Mısır Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
11:57
Dijital para çalışmaları dünyada ivme kazanıyor
11:58
Çin'in Tiencou-5 kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü
11:52
İstanbul'da okul servislerine denetim
11:54
Ekonomi yönetiminin 100 günlük ajandası yoğun geçti
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ