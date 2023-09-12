Macron'dan sel felaketi yaşayan Libya'ya dayanışma mesajı

Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin, sel felaketinden etkilenen Libya halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Macron, Fransa'nın acil yardım sağlamak için kaynaklarını seferber ettiğini kaydetti.
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.
Ülkenin doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, fırtınadan kaynaklı yağışların ardından oluşan sellerde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıkladı.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, dün, 3 günlük "yas" ilan edildiğini duyurdu.