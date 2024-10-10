Milton Kasırgası Florida kıyılarında etkisini göstermeye başladı

Milton Kasırgası, Florida eyaletinin batı kıyısına doğru ilerliyor. Kasırga bölgede hortum, şiddetli yağış ve rüzgarın oluşmasına neden oldu.

Kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği ifade ediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığını aktardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Biden: Yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kasırga ile ilgili son durumu değerlendirdi.

Halka dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını kesin olarak dinlemeleri ve sığınak bulmaları konusunda uyarıda bulunan Biden, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" değerlendirmesi yaptı.