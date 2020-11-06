Haber Giriş: Kaynak: DHA
Midye kargosunda 186 milyon euroluk kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İtalya'da Gioia Tauro Limanı'na düzenlenen operasyonda, Şili'den gelen bir gemide dondurulmuş midye konteynerlerinin içinde piyasa değeri 186 milyon euro olan 930 kilo kokain ele geçirildi.
İtalya'nın güneyindeki Gioia Tauro Limanı'na demirlenen bir kargo gemisine operasyon düzenlendi.
Gemide, dondurulmuş midye konteynerlerinin içine gizlenen 37 torba içinde paketlenmiş 930 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İtalyan polisi kargonun Şili'den geldiğini ve içinde bulunan uyuşturucunun piyasa değerinin 186 milyon euro olduğunu duyurdu.
Uyuşturucular İtalyan mafyasının çıktı
İtalyan basını,186 milyon euro değerindeki uyuşturucuların uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama suçlarıyla bilinen 'Ndrangheta Mafyası’na ait olduğunu yazdı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 13:31
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