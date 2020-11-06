İtalya'nın güneyindeki Gioia Tauro Limanı'na demirlenen bir kargo gemisine operasyon düzenlendi.

Gemide, dondurulmuş midye konteynerlerinin içine gizlenen 37 torba içinde paketlenmiş 930 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İtalyan polisi kargonun Şili'den geldiğini ve içinde bulunan uyuşturucunun piyasa değerinin 186 milyon euro olduğunu duyurdu.

Uyuşturucular İtalyan mafyasının çıktı

İtalyan basını,186 milyon euro değerindeki uyuşturucuların uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama suçlarıyla bilinen 'Ndrangheta Mafyası’na ait olduğunu yazdı.