Haber Giriş: Kaynak: AA
Midilli'de düzensiz göçmenlerin aşırı sağcı şiddeti korkusu
[Fotoğraf: AP]
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kaldı.
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.
Adaya daha fazla göçmen gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı.
Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.
Aynı grup, dün Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.
Etiketler: Midilli göçmen avrupa aşırı sağcılar yunanistan şiddet göçmen şiddetSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 09:12
Sıradaki Haber
AB heyeti Türkiye'ye geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz