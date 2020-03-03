Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
AB heyeti Türkiye'ye geliyor
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Etiketler: türkiye josep borrel janez lenarcic Avrupa Birliği ab heyetSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 08:40
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