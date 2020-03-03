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Kati Piri: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye eski raportörü Kati Piri Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Birliğin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını vurguladı.
Avrupa Parlamentosu vekili ve Türkiye eski Raportörü Kati Piri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi.
AB'nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı.
Türkiye'ye 2016'ta verilen vizelerin kaldırılması ve Suriyeli sığınmacılar için 2018'e kadar taahhüt edilen 6 milyar euroluk destek sözlerinin tutulmadığını hatırlattı.
Gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda yeni bir adım atılmadığını belirtti.
Etiketler: kati piri Avrupa Birliği türkiye Avrupa ParlamentosuSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 04:44
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