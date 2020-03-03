Haber Giriş: Kaynak: AA
Fas'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ilk vaka olduğunu duyurdu.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu kişinin sağlık durumunun stabil olduğunun aktarıldığı açıklamada, uzman bir ekibin, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastayla irtibatı olan kişilerin listesini çıkardığı kaydedildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.
İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Etiketler: koronavirüs Fas İtalyaSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 02:19
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