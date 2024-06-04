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Dünya
AA 04.06.2024 14:40

Microsoft: Rusya Paris Olimpiyatları öncesi dezenformasyon çalışmalarına hız verdi

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Rusya'nın Fransa'ya yönelik dezenformasyon faaliyetlerini arttırdığını öne sürdü.

Microsoft: Rusya Paris Olimpiyatları öncesi dezenformasyon çalışmalarına hız verdi
[Fotograf: Reuters]

Microsoft'un Tehdit Analizleri Merkezinin (MTAC) araştırmasına göre, Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Rus menşeli etki grupları dezenformasyon faaliyetlerini hızlandırdı.

MTAC, Storm-1679 ve Storm-1099 isimli Rus etki gruplarının zararlı faaliyetler yürütmek için yapay zekayla ilişkili taktikler kullandığını ileri sürdü.

Bu etki gruplarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve hükümetine, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (CIO) yönelik eleştirileri yaygınlaştırdığı ve Paris Olimpiyatları sırasında saldırı ihtimaline ilişkin dezenformasyon yaydığı iddia edildi.

Storm-1679 isimli grubun, olimpiyatlara katılım oranını etkilemek için yanıltıcı video ve haberler yaydığı, bu kapsamda "satılan olimpiyat biletlerinin yüzde 24’ünün saldırı tehdidi nedeniyle alıcılara iade edildiği" yönünde bir içerik üreterek bunu Fransız kanalının servis ettiği bir bilgi gibi gösterdiği ileri sürüldü.

Ayrıca grubun "Olimpiyatlar Düştü" isimli bir videoda ABD'li oyuncu Tom Cruise'un yapay zeka ile üretilen sesini kullanarak IOC'yi hedef aldığı kaydedildi.

Storm-1099'un 15 internet sitesi aracılığı ile benzer faaliyetlerde bulunduğu ve dezenformasyona dayalı Fransızca içerikleri haber içerikleri gibi sunduğu belirtildi.

Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmişti. Rus sporcuların ise ancak tarafsız sporcu olarak olimpiyatlarda yer alabileceği bildirilmişti.

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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