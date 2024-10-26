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Dünya
AA 26.10.2024 16:55

Microsoft, Gazze'de ölenler için için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı

Microsoft, işgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenleri onurlandırmak için "sessiz bir protesto" düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı.

Microsoft, Gazze'de ölenler için için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı
[Fotograf: Reuters]

İşten çıkarılan Microsoft çalışanları Abdo Mohamed ve Hossam Nasr, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, "Gazze'deki soykırımının kurbanlarını onurlandırmak ve Microsoft'un bu soykırımdaki suç ortaklığına dikkati çekmek" amacıyla şirketin Washington'daki Redmond kampüsünde sessiz protesto düzenlediklerini bildirdi.

Bu protestonun, Microsoft tarafından onaylanan ve ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlenen diğer bağış kampanyalarına benzer olduğunu ifade eden çalışanlar, düzenledikleri protestodan birkaç saat sonra işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sevdiklerini kaybeden çok sayıda kişinin şirket bünyesinde yer aldığını vurgulayan Mohamed, "Microsoft, bir araya gelip acımızı paylaşabileceğimiz ve artık kendileri adına konuşamayan insanların anılarını onurlandırabileceğimiz bir alan yaratmayı başaramadı." ifadesini kullandı.

Çalışanlar ayrıca, Microsoft'un bulut teknolojisinin İsrail hükümetine satılmasına karşı çıkan "Apartheid için Azure'a Hayır" adlı koalisyonun üyesi olduklarını belirtti.

Microsoft ise söz konusu olayın ardından yaptığı açıklamada "iç politikaya uygun olarak bazı çalışanların işine son verildiğini" açıklamış, ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetmişti.

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ve Gazze hakkında depoladığı dataların artması üzerine Amazon bulut sunucuları ile Microsoft ve Google'ın yapay zeka sistemlerini, bilgilerin sınıflandırılması ve filtrelenmesinde kullandığı ağustosta ortaya çıkmıştı.

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