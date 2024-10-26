Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2024 14:37

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 22 günde en az 820 kişiyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 22 gündür "etnik temizlik" yaptığı ve en az 820 Filistinliyi öldürdüğü belirtilirken, İsrail askerlerinin, sivil savunma ekiplerini ve ambulansları engellediği, onlarca cenazenin enkaz altından çıkarılmasına ve yol kenarlarından toplanmasına engel olduğu aktarıldı.

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 22 günde en az 820 kişiyi öldürdü
[Fotograf: AP]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite,  Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'nin kuzeyinde sağlık sisteminin çöktüğünü belirten Sevabite, "İsrail ordusunun yerleşim yerlerini, yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani felaket yaşanıyor." dedi.

Sevabite, İsrail ordusunun başta Kemal Advan Hastanesi olmak üzere bölgedeki bütün hastaneleri ablukaya aldığını, sağlık personellerini, hatta hasta ve yaralıları alıkoyduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'nde hastanedeki tüm erkek sağlık personelinin yanı sıra bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğunu duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, kadınları da hastanedeki bir odada aç ve susuz bir şekilde alıkoyduğunu ifade etmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Ürdün ordusu: Hiçbir askeri uçağın hava sahamızı geçmesine izin vermedik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
15:06
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
14:50
Okullarda ilk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" videosu izletilecek
14:34
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
14:25
Virajı alamayan otomobil karşı yöndeki araçla çarpıştı
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Denizli'nin üzüm diyarı Avşar'da antik miras yaşatılıyor
Denizli'nin üzüm diyarı Avşar'da antik miras yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ