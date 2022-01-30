Yunanistan'da ana muhalefetteki SYRİZA Partisi lideri Aleksis Çipras, hükümet için güven oylaması talebiyle 27 Ocak'ta gensoru önergesi verdi.

Yunan Meclisi'nde gensoruya ilişkin yapılan görüşmelerin ardından "güvensizlik oylaması" yapıldı.

Miçotakis hükümeti 300 kişilik mecliste 142'ye karşı 156 oyla güven tazeledi.

Çipras: Devlet mekanizması eşi benzeri görülmemiş şekilde çöktü

Çipras, Miçotakis hükümetini elverişsiz hava koşullarında mücadelede yetersiz kalmakla suçladı, halkın kar yağışı sırasında yaşadığı mağduriyeti hatırlattı.

Atina'nın birçok bölgesinde 3 gün elektrik kesintisi yaşandığını belirten Çipras,

devlet mekanizmasının eşi benzeri görülmemiş şekilde çöktüğünü söyledi.

Hükümete istifa çağrısı

Yunanistan ana muhalefet partisini, Miçotakis hükümetine karşı güvensizlik oylaması için harekete geçiren diğer konular ise; koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin şekilde yürütülememesi ve son aylarda başta enerji olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışı.

Çipras, Miçotakis’e istifa etmesi ve seçime gitmesi çağrısında bulundu.