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Dünya
AA 15.07.2025 10:14

Meta, yapay zeka veri merkezleri için yüz milyarlarca dolar harcayacak

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin ABD'de dev yapay zeka veri merkezleri inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Meta, yapay zeka veri merkezleri için yüz milyarlarca dolar harcayacak

Zuckerberg, ilk çok gigawatt kapasiteli veri merkezi Prometheus’un 2026 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı. Prometheus, Ohio eyaletindeki New Albany’de inşa edilecek.

Bir diğer veri merkezi olan Hyperion ise Louisiana’da kurulacak ve 2030 yılına kadar tam kapasiteyle çalışacak hale gelecek. Zuckerberg’e göre bu veri merkezlerinden biri Manhattan Adası büyüklüğünde bir alanı kaplayacak.

“Süperzekâ” hedefi için dev altyapı

Meta, “süperintelligence” (süperzeka) adını verdiği, en zeki insanlardan daha üstün düşünme kapasitesine sahip yapay zeka teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda.

Zuckerberg, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, Meta'nın birden fazla çok büyük ölçekli veri merkezi kümesi (titan cluster) inşa ettiğini söyledi. “Bu kümelerden biri tek başına Manhattan’ın önemli bir kısmı kadar alan kaplıyor” dedi.

Zuckerberg, “Süperzekayı inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapacağız. Merkezlerimizin büyüklüğüne ve etkisine uygun isimler verdik” ifadelerini kullandı.

Hem büyük kazanç hem büyük tüketim

Meta, 2024 yılında 160 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Gelirlerinin büyük kısmı hâlâ çevrim içi reklamlardan geliyor.

Cambrian AI Research’ten analist Karl Freund, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Zuckerberg yapay zeka yarışında zirveye çıkmak için para harcamaya kararlı görünüyor. Çalışanları, dünyanın en iyi AI donanımlarına erişim sağlayacak” dedi.

Meta hisseleri bu açıklamanın ardından yüzde 1 değer kazandı. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla artış gösterdi.

Çevresel etkiler gündemde

Dünya genelinde yaklaşık 10 bin veri merkezi bulunuyor. Bunların çoğu ABD’de yer alıyor; ardından İngiltere ve Almanya geliyor.

Ancak AI destekli veri merkezleri çok yüksek enerji ve su tüketimine neden oluyor. Bir araştırmaya göre, bu merkezler 2027 yılına kadar küresel ölçekte 1.7 trilyon galon su tüketebilir. Tek bir yapay zeka sorgusu –örneğin bir ChatGPT yanıtı–, küçük bir su şişesi kadar su harcayabiliyor.

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