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Mescid-i Aksa'da toplanan çocuklar Filistin için şarkı söyledi

Filistinli çocuklar, Mescidi Aksa’nın avlusunda toplanıp Filistin için şarkılar söyledi.

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Kudüs’ün her yerinden gelen çocuklar Filistinli Raja Derneği tarafından düzenlenen yaz kampına katılarak Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

Filistinli çocuklar Mescidi Aksa’nın Bab el-Amud kapısında bir araya gelerek, Filistin direnişini destekleyen şarkılar söyledi. Çocuklar, “Ey vatanımız cennet gibisin”, “Filistin’e özgürlük”, "Ey vatanımız seni yalnız düşmana bırakmayacağız" gibi şarkılar söyledi.

Tur organizatörleri çocuklara Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın, Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Basın açıklamasından sonra çocuklar tur rehberlerinin eşliğinde Mescid-i Aksa’nın içini gezdi.

Mescid-i Aksa’nın her yerini gezen çocuklar yaptıkları turun sonunda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, filistin
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