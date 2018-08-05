Somali'de bombalı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin güneyinde bulunan Aşağı Şabella bölgesinde, askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında ilk incelemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Aşağı Şabella bölgesi Güvenlik İşleri Başkan Yardımcısı Ali Nur, başkent Mogadişu'nun 30 kilometre uzağında bulunan Aşağı Şabella'ya bağlı Afgooye şehrinde askeri konvoyun hedef alındığını aktardı.
Nur, bölgedeki askeri merkezin yakınında yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA