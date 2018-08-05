ABD'nin 'İran ambargosu' 6 Ağustos'ta başlıyor

ABD, İran’a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının ilk bölümünü yarın uygulamaya koyacak.

Ambargoda, İran’ın ABD doları ile ticaret yapmasının önüne geçilerek, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ticareti engellenecek. Ayrıca, İran’ın, otomotiv yedek parça ticareti de sınırlandırılacak.

Üçüncü ülkeler de etkilenecek

Ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenecek.

ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yaptırım uygulayacağını ve yaptırım kararına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde ambargo kartını devreye sokacağını söylemişti.

İran’da, ABD ambargoları öncesi döviz kurunda yaşanan yüzde 10’luk gerileme bir umut kaynağı olarak değerlendirilse de yeni yaptırımların, uzun süredir "ekonomik darboğazda" olan İran’ı olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.

İlk yaptırım 6 Ağustos'ta devreye girecek

Yaklaşık bir haftadır hayat pahalılığının protesto edildiği İran’da, döviz kuru oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Hükümetin dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitlemesinden sonra, 1 ABD doları serbest piyasada 11 bin tümene kadar alıcı bulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a karşı yaptırımların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararından sonra, ABD Hazine Bakanlığı'ndan, İran'a karşı ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA