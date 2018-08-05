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İtfaiyeciler Portekiz-İspanya sınırında çıkan yangını söndürmeye çalışıyor

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Portekiz-İspanya sınırında yangına neden oldu. İki ülke yangına karşı birlikte savaşıyor.

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Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava, Portekiz Algarve'de 4 Ağustos Cumartesi günü yangına neden oldu. Bölgedeki halk tahliye edildi. Su taşıyan 10 uçak alevlerle savaştı.

Portekiz bu orman yangınıyla mücadele ederken, Portekiz-İspanya sınırında da yangın başladı.

İber Yarımadası'ndaki yangını söndürmek için, İspanyol ve Portekizli itfaiyeciler birlikte çalışıyor. 

İspanyol yetkililerinin açıklamasına göre, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Bu yıl Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, İber Yarımadası'nda 2003'ten bu yana en büyük yangın dalgasına neden oldu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yangın, portekiz, orman yangını, İspanya, iber yarımadası, avrupa
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