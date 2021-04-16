İşgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.

İsrail askerleri, kontrol noktalarında cuma namazları için Batı Şeria’dan sadece koronavirüs aşısı yaptırmış 10 bin Filistinlinin Kudüs’e girişine izin vereceğini duyuran İsrail makamlarının talimatları doğrultusunda kimlik ve aşı kontrolü yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ilk cuma namazı için Aksa'nın avlularını hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Hutbede Filistinli mahkumlar selamlandı

Mescid-i Aksa Cuma Hatibi Şeyh İkrime Sabri, hutbede Filistin Esir Günü münasebetiyle İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli mahkumları selamladı.

Filistinli mahkumların cezaevlerinde yaşadıkları zorlukları vurgulayan Şeyh Sabri, İsrail’e baskıları durdurma çağrısı yaptı.

Şeyh Sabri ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın dış hoparlörlerinin kablolarını kesmesine dikkati çekerek, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve İsrail’in Harem-i Şerif’e yönelik ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İsrail’in çıkardığı zorluklara rağmen Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlileri öven Şeyh Sabri, ramazan ayı boyunca Harem-i Şerif’in boş bırakılmaması çağrısında bulundu.

Namazın ardından izdiham yaşandı

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Mescid-i Aksa’daki Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif’in içinde sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti.

Namazın ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşandı.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

Gazze'den girişlere bu sene de izin verilmedi

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan aşılı olan 10 bin Filistinlinin Kudüs'e girişine izin verirken, abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den gelecek olanlara ise bu sene de müsaade edilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.