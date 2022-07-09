Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Zilhicce 1443 Cumartesi günü, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 150 bin kişiyle kılındı.

Binlerce Filistinli, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.

Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

İsrail polisi bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişini engelledi

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail polisinin sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde konuşlandığını bildirdi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapısında bazı gençleri durdurduğu, kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının içeri girmesini engellediği aktarıldı.