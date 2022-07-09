Hac ibadetinin ilk kısmı tamamlandı, 1 milyondan fazla Müslüman hacı oldu.

24 saat Arafat'ta konaklayan hacılar, akşam saatlerinde Müzdelife'ye hareket etti.

Hacılar şeytan taşlamak için taş topladı

Hac ibadetinin ikinci kısmı olan Müzdelife vakfesi yapıldı.

Akşam ve yatsı namazları Cem edilerek bir arada kılındı ve ardından dualar edildi.

Geç saatlere kadar Müzdelife'de kalan Hacılar, Mina'da şeytan taşlamak için taş topladı.

Kurban kestirecek, bayramı kutlayacaklar

Müzdelife'ye araçlarla giden hacılar yolculuğuna yürüyerek devam etti.

Uzun bir yürüyüşün ardından hacılar cemerat alanına ulaştı.

Şeytan taşlamanın ardından hacılar ihramdan çıkarak kurbanını kestirecek, ardından bayramı kutlayacak.