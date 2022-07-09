Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hacılar Mina'da şeytan taşladı
Bir milyondan fazla Müslüman, Arafat'ta vakfeye durdu. Hacılar hac ibadeti için Müzdelife'ye geçti, ardından Mina'da şeytan taşladı. TRT Haber ekibi, kilometrelerce süren bu yolculuğa eşlik etti.
Hac ibadetinin ilk kısmı tamamlandı, 1 milyondan fazla Müslüman hacı oldu.
24 saat Arafat'ta konaklayan hacılar, akşam saatlerinde Müzdelife'ye hareket etti.
Hacılar şeytan taşlamak için taş topladı
Hac ibadetinin ikinci kısmı olan Müzdelife vakfesi yapıldı.
Akşam ve yatsı namazları Cem edilerek bir arada kılındı ve ardından dualar edildi.
Geç saatlere kadar Müzdelife'de kalan Hacılar, Mina'da şeytan taşlamak için taş topladı.
Kurban kestirecek, bayramı kutlayacaklar
Müzdelife'ye araçlarla giden hacılar yolculuğuna yürüyerek devam etti.
Uzun bir yürüyüşün ardından hacılar cemerat alanına ulaştı.
Şeytan taşlamanın ardından hacılar ihramdan çıkarak kurbanını kestirecek, ardından bayramı kutlayacak.
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