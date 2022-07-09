Eleştirmenler yasayı, ifade özgürlüğü ve özgür basın hakkına bir tehdit olarak değerlendiriyor.

Etraftakiler tarafından video kaydına alınan polis müdahaleleri, genellikle bu görüntülerde suistimallerinin açığa çıkmasıyla sonuçlandı.

Yasa 24 Eylül 'de yürürlüğe girecek ve eyaletteki polis memurlarının 2,4 metre mesafeden filme alınmasını yasa dışı kılacak.

Sözlü uyarıyı yok sayan ve video kaydına devam edenler için 30 güne kadar hapis cezası uygulanacak.

Ancak yasa, polisle veya özel mülkiyete ilişkin kapalı alanda etkileşimde bulunan kişiler için istisnalar yapıyor.

“Olay sırasında polise yaklaşanlar masum mu bilemeyiz”

Tasarıyı destekleyen devlet temsilcisi John Kavanagh, bu yasanın gerekli olduğunu savunarak, “Polise düşman gruplar bazen şiddetli karşılaşmalara tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor” dedi.

Mart ayında USA Today'de “Gergin durumlarda polis memurlarına çok yaklaşmak trajediyle sonuçlanabilecek tehlikeli bir uygulamadır” diye yazdı. "Polis memurları, yaklaşan kişinin masum bir seyirci mi yoksa tutukladıkları kişinin kendilerine saldırabilecek bir suç ortağı mı olduğunu bilmenin hiçbir yolu yok” diye de ekledi.

Ancak yasa karşıtları, anayasaya uygun olarak korunan konuşma özgürlüğü haklarını ihlal ederek, insanları kamu mallarına ilişkin video çekme haklarını kullanmaktan caydırmaya çalıştığını söylüyor.

Ayrıca, Ulusal Basın Fotoğrafçıları Derneği, yasaya Şubat ayında itirazda bulunarak, “Halka açık bir yerde resmi görevlerini yerine getiren polisleri fotoğraflama ve kayıt altına alma hakkına aykırı” olduğunu savundu.

George Floyd cinayetinde çekilen görüntüler davada ciddi bir rol oynadı

Polisin bir olay sırasında etraftakiler tarafından kaydedilen görüntüleri, özellikle Afrikalı Amerikalılara karşı polis suistimali ve vahşeti konusundaki tartışmalarda önemli bir rol oynuyor.

George Floyd'un Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in elinde öldüğünü gösteren video, 17 yaşındaki bir kişi tarafından çekilmişti. Bu görüntüler daha sonra polis memuruna karşı açılan davada önemli bir rol oynadı.

Bu hafta Chauvin, Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis memurunun cinayetten hali hazırda 22 yıl hapis cezası bulunuyor.