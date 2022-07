6 Temmuz'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 75 ülkeden 300 uluslararası öğrenci ve davetlinin katılımıyla, 11. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve 2022 Türkiye Mezun Ödülleri düzenlendi.

Törende, Türkiye mezunu başarılı uluslararası öğrencilere hediye takdimi yapıldı.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'dan Türkiye'ye gelerek Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde lisans eğitimini başarıyla tamamlayan 22 yaşındaki Ulzii'nin ailesi de YTB tarafından mezuniyet töreni için Türkiye'ye davet edildi.

Törende ailesini gören öğrenci büyük süpriz yaşadı

Mezuniyet töreninde hediye takdimi yapıldığı sırada anne ve babasını karşısında gören Moğolistanlı öğrenci, bu sürpriz karşısında şaşkınlığı ve sevinci birlikte yaşadı.

Ulzii, Moğolistan’dan Türkiye'ye ilk kez 2017’de geldiğini ve bu yıl üniversiteden mezun olduğunu söyledi.

Türkiye Bursları ile tanışma hikayesini anlatan Ulzii, "Türkiye’yi çok seviyorum. Bir kuzenim burada okuyordu. Ondan da çok memnun olduğunu duyuyordum. Aynı zamanda kendim de araştırdım ve başvurdum. Sonra mülakata girdim. Mülakattan sonra birkaç ay bekledim. Sonra mail geldi kazanmışım ve çok mutlu oldum" dedi.

Ulzii, Türkiye'deki üniversiteyi kazanacağını hissettiğini, okulun başlamasına yakın bir zamanda da mutlu haberi aldığını söyledi.

"Türkiye Bursları hep arkamızda dağ gibi duruyor"

Ulzii, Türkiye'deki öğrencilik hayatını ve Türkiye Burslarını anlattı.

"Her öğrenciyle ayrı ayrı ilgileniyor ve hep arkamızda dağ gibi duruyorlar. Her sorunumuzu onlara söylüyoruz, çözüyorlar. Aslında bizim Türkiye’deki ailemiz. Biz çok büyük bir aileyiz. Türkiye Burslarının arkamda olduğunu bilmek çok güzel bir his. Hiçbir zaman kendini yalnız hissetmiyorsun. Çok da zorluk çekmedim aslında."

Ulzii, öğrencilik hayatının çok eğlenceli ve dolu geçtiğini, arkadaşlarıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezdiğini ve çok değerli insanlar tanıdığını dile getirdi.

Türkiye’de birçok yer gezdiğini dile getirdi.

"En çok beğendiğim yer, tabi kii Kayseri’de okuyorum ve Kayseri’yi çok seviyorum. Karadeniz’i de ayrı seviyorum. O yaylada falan yaşıyorlar ya. Çok mükemmel. Karadeniz Türkçesini de çok seviyorum."

"Rüya gibiydi. Çok güzel bir andı"

Mezuniyet töreninde ailesini karşısında gördüğü anki duygularını da paylaştı.

"Zaten hiç bir şeyden haberim yoktu. Hiç çaktırmamışlar. Çok güzel organize etmişler Türkiye Bursları ve ailem. Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Ödül almaya çıktığımda bana mikrofon verdiler. 'Şu an gözünü kapatıp ne isterdin' dediler. Ben de ilk olarak ailemi görmek dedim. Gözümü açtım ve ailem karşımda. Rüya gibiydi. Çok güzel bir andı. İnanamadım. Çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Ulzii, YTB'nin ailesini Türkiye'ye getirmek için aradığını ve mezuniyet töreni için Türkiye'ye davet ettiğini belirterek, ailesinin de buna hiç inanamadığını ve çok mutlu olduğunu öğrendiğini ifade etti.

"Yüksek lisansı Türkiye’de yapmayı çok istiyorum"

Gelecek planlarına ilişkin konuştu.

"Yüksek lisansı Türkiye’de yapmayı çok istiyorum. Çünkü zaten yüksek lisans her zaman bir adım önde olduğumu belirtiyor. Bu yüzden yüksek lisansı şimdi düşünüyorum. Burada akademik hayatımı tamamlayıp ülkeme ve Türkiye’ye faydalı olabilecek elimden geldiği kadar her şeyi yapacağımı düşünüyorum."

"Hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim"

Ulzii, Türkiye'deki yüksek lisansını gazetecilik alanında yapmak istediğini söyledi.

"5 yıl boyunca Türkiye’de çok dolu bir hayat geçirdim. Aslında gençliğimi Türkiye’ye vermiş gibi oldum. Çünkü 17 yaşında geldim ve şu anda 22 yaşındayım. Bu 5 yıl içinde hiçbir an pişman olmadım. Çok güzel anlar geçirdim. Hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim. Bunun için Türkiye Devletine, Cumhurbaşkanımıza, YTB Başkanı Abdullah Eren’e ve Türkiye’deki tüm güzel gönüllü güzel kalpli arkadaşlarıma, Türkiye’nin tüm vatandaşlarına çok teşekkür ederim."

Türkiye'de çok iyi bir Türkçe eğitimi aldığını kaydeden Ulzii, Erciyes Üniversitesi TÖMER’de Türkçe hazırlık okuduğunu anlattı.

Ulzii, buradaki öğretmenlerinin kendisine Türkçeyi çok iyi öğrettiğini dile getirdi.

"(Türkçeyi) Tamamen başka dil kullanmadan, el hareketleriyle, işaret dilinde öğrettiler ve çok güzel öğrettiler. Türkçeyi öğrenirken çok geziyordum. Gezmem de çok faydalı oldu. Çünkü gezerek zaten her an herkesle iletişimde kalabiliyorsun ve çok daha iyi öğrenmeni sağlıyor."

Türkiye Burslarını ülkesi Moğolistan'da da herkese gönülden tavsiye edeceğini kaydeden Ulzii, Türkiye Bursları öğrencilerinin çok güzel bir başarıya imza attığını ifade etti.

"Bize de çok sürpriz oldu. Çok aşırı derecede mutlu oldum"

Ulzii'nin annesi Batsukh Dookhuu da "Kızımla çok gurur duyuyorum. Hem okulunu başarıyla bitirdiği için hem de çok fazla öğrenciden ilkler arasında seçildiği için." şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreni için Türkiye'ye gelerek kızına yaptığı sürprizin arka planını aktaran Dookhuu, YTB'nin sürprizi Ulzii'nin Türkiye'de okuyan kuzenine ulaşarak planladığını dile getirdi.

Türkiye’ye ilk defa geldiğini kaydeden anne Dookhuu, "Dün aslında Khaliun'a sürpriz gibi görünse de bize de çok sürpriz oldu. Çok aşırı derecede mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Ulzii'nin babası Ulzii Khurlee de "Kızımızın okulunu başarıyla bitirmesi de mükemmel bir his, 3 yıl sonra buluşmak da" değerlendirmesini yaptı.

Ulzii, ailesiyle Antalya, Kapadokya ve İstanbul’u gezeceklerini aktardı.

Bu yıl 107 ülkeden 2 bin 325 YTB burslusu öğrenci mezun oldu

Türkiye Burslarına 2022'de dünyanın 171 ülkesinden 165 bin 691 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için rekor sayıda başvuruda bulundu.

Türkiye Bursları programı kapsamında halihazırda Türkiye'de 145 ülkeden 15 bin uluslararası öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Bu yıl ise 107 ülkeden 2 bin 325 öğrenci mezun oldu.