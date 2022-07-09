Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için sokaklarda hareketlilik başladı. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, camileri doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Camii, gece saatlerinde dolmaya başladı. İçeride yer bulamayanlar seccadeleri caminin avlusuna serdi.

Ankara

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında "Kurban Bayramı: Allah'a yaklaşma sevincimiz" başlığıyla irat edilen hutbede, kurban kesmenin sadece kan akıtmak olmadığı, takvaya ulaşma, Allah'a yakın olma arayışı ile ihlas ve samimiyetle Rahman'a yönelişin sembolü olduğu vurgulandı.

Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü.

Bursa'da vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi camilerde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, İsmail Ok ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün İslam alemine ve tüm Türkiye'ye huzur, sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Şıldak, bayrama ilişkin bütün kurumların tedbirlerini aldığını vurgulayarak, "İlimizde herhangi bir aksama beklemiyoruz. Trafik kuralları çok önemli, böyle yoğun zamanlarda kurallara uyulması büyük önem arz ediyor. Kazasız, belasız sağlık içinde güzel bir bayram temenni ediyorum." dedi.

Şıldak, vatandaşların orman yangınları konusunda da tüm vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'yi doldurdu.

Vali Ali Çelik, Ulu Cami'deki namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin bayramını kutlayarak sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Kütahya Belediyesi tarafından cami bahçesinde vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Bilecik

Bayram namazı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Kayı Boyu Camisi'nde İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Erhun’un vaazının ardından saf tutan vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı.

Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar bayram namazı için kent merkezindeki camilere geldi.

Necippaşa ve Yalı camilerin iç ve bahçe bölümlerini dolduran vatandaşlar namazlarını kılıp dualar etti, verilen vaazı dinledi.

Namazın ardından vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

Trakya'da Bayram coşkusu

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda bayram namazını kıldı.

Eski Cami’de ise bayram namazı vaktinden önce gelerek saf tutan cemaat dua edip bayram namazını bekledi.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, namazını 2. Bayezid Camisi’nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Namazı Edirnelilerin yanı sıra yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sınır kapılarından yurda giren bazı gurbetçiler de eda etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla başta tarihi Rüstempaşa Cami olmak üzere tüm camileri doldurdu.

İç Anadolu'daki camilerde de Bayram namazı kılındı

Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu.

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluştu.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından dua edildi ve cemaat bayramlaştı.

Bayram namazını oğlu ile Ulu Cami'de kılan İbrahim Özmen, "Buradan da kurbanımızı kesmeye gideceğiz. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

Niğde

Niğde'de El-Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaaz dinledi, bayram namazını kıldı, tekbir getirerek dua etti.

Namazın ardından vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirmek için camiden ayrıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar camilere akın etti.

2000 Evler Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Paslanmaz Camisi'nde vatandaşlar, bayram namazı kıldı, hutbeyi dinledi, tekbir getirip dua etti.

Kayseri

Kayseri'de bayram namazında vatandaşlar, Camii Kebir Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Bayram namazı öncesi verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Camiyi dolduran birçok vatandaş bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak, İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu. Namaz sonrası Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.