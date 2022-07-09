Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya şirketleri, eski Japon Başbakanı Şinzo Abe'nin öldürülmesiyle ilgili, zararlı içerikle ilgili kuralları çiğneyen videoları kaldırma kararı verdi.

Twitter, kısıtlamaları içeren kuralları ihlal eden materyalleri "proaktif olarak kaldırarak" saldırıyla ilgili "zararlı içeriği ele almak" için çalıştığını söyledi.

Twitter, harekete geçebilmesi için kullanıcıları saldırının potansiyel olarak hassas materyallerini ihbar çağırdı.

Saldırının videoları, saldırıdan saatler sonra Twitter'da kolayca bulunabiliyordu.

Meta, saldırı anını gösteren videoları sildiğini ve şüphelinin Facebook ve Instagram hesaplarını devre dışı bıraktığını söyledi.

Meta hazırlamış olduğu bir açıklamada, "Japonya'nın eski Başbakanı Bay

Şinzo Abe'nin vefatından dolayı derin bir üzüntü ve şok yaşıyoruz" dedi.

“Platformumuzda herhangi bir şiddet içeren davranışa müsamaha göstermeyiz ve etmeyeceğiz. Platformumuzu bağlantı kurmak için güvenli bir yer tutmak için, olayla ilgili ihlalde bulunan her türlü içeriği kaldırmak için çalışıyoruz" dedi.