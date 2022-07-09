Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Başkentteki Başçarşı sokakları da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırırken, Bosna Hersek genelindeki camilerde bayram namazı eda edildi.

Kavazovic, Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılında 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerine işaret ederek, tüm dünya ve Avrupa'ya ortak yaşam mücadelesinin nasıl kahramanca verildiğini gösterdiklerini söyledi.

Srebrenitsa soykırımında Boşnak sivillerin güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandıkları orman yolu güzergahında düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları da Liplje Kampı'nda bayram namazı kılarak, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son bulacak yürüyüşlerine devam etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taşarken, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Osmanagic Camii'nde bayram namazı

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camii ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de kentle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı. Bayram namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı nedeniyle merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fetahu, kurban meselesinin Müslümanlarda büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Fetahu, "Kurban Bayramı, yüce Allah'ın rızasına vesile olan büyük değerler için her şeyi feda etmeye, tüm insanların ve özellikle diğer tüm insanların gibi yaşamaya ihtiyacı olan yoksulların mutluluğu için hazır olma bayramıdır." diye konuştu.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da ise Müslümanlar camilere akın ederken, Kurban Bayramı vesilesiyle merkezi tören, başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleşti.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, bayram vesilesiyle verdiği hutbede, Kurban Bayramı'nın Müslümanların en önemli bayramlarından biri olduğunu ifade etti.

Salgın önlemlerinin hafifletilmesiyle Müslümanların hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulduğunu dile getiren Ternava, bundan dolayı bu Kurban Bayramı’nın "çifte bayram" olduğunu vurguladı.