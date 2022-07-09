Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'ün mesajında, eski Başbakan Şinzo Abe'nin kötü niyetli bir saldırı sonucu ölümünden büyük üzüntü duyduğu ifade edildi.

Abe Şinzo'nun uzun yıllar boyunca Almanya ve Japonya arasındaki dostluğa değer veren Almanya'nın yapıcı ve güvenilir bir ortağı olduğuna işaret edilerek, Almanya'nın Abe'ye büyük bir minnet borçlu olduğu vurgulandı.

Scholz mesajında, "Şinzo Abe'nin ailesine ve Japonya halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Almanya bu karanlık saatlerde onların yanındadır. En içten başsağlığı dileklerimle" ifadelerini kullandı.