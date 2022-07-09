Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 06:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Scholz'den eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için taziye mesajı
[Fotograf: Reuters]
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için Japonya Başbakanı Kishida Fumio'ya taziye mesajı gönderdi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'ün mesajında, eski Başbakan Şinzo Abe'nin kötü niyetli bir saldırı sonucu ölümünden büyük üzüntü duyduğu ifade edildi.
Abe Şinzo'nun uzun yıllar boyunca Almanya ve Japonya arasındaki dostluğa değer veren Almanya'nın yapıcı ve güvenilir bir ortağı olduğuna işaret edilerek, Almanya'nın Abe'ye büyük bir minnet borçlu olduğu vurgulandı.
Scholz mesajında, "Şinzo Abe'nin ailesine ve Japonya halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Almanya bu karanlık saatlerde onların yanındadır. En içten başsağlığı dileklerimle" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Almanya Olaf Scholz Japonya
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