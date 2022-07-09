Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İspanya’daki San Fermin Festivali'nde 6 kişi yaralandı
İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde insanların boğalarla sokakta koşmalarıyla ünlü San Fermin Festivali başladı. Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre en az 6 kişi yaralandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen İspanya’daki ünlü San Fermin Festivali'nin ikinci gününde boğa koşusu etkinliği gerçekleştirildi.
Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katıldı.
Yetkililer bu yıl yapılan koşuda kimsenin boğaların `boynuz` darbesine maruz kalmadığını açıklarken, farklı nedenlerle yaralanan bazı koşucuların olduğu aktarıldı.
Reuters'ın acil servis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, 6 kişi koşuda yaralandı.
İki kişi bacağını sakatlarken, diğer dört kişi de beyin sarsıntısı ve düşme sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İspanya
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