Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen İspanya’daki ünlü San Fermin Festivali'nin ikinci gününde boğa koşusu etkinliği gerçekleştirildi.

Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katıldı.

Yetkililer bu yıl yapılan koşuda kimsenin boğaların `boynuz` darbesine maruz kalmadığını açıklarken, farklı nedenlerle yaralanan bazı koşucuların olduğu aktarıldı.

Reuters'ın acil servis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, 6 kişi koşuda yaralandı.

İki kişi bacağını sakatlarken, diğer dört kişi de beyin sarsıntısı ve düşme sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.