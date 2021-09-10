Mescid-i Aksa’da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da toplanan onlarca Filistinli, İsrail’in cezaevlerindeki tutuklulara yaptığı baskıyı protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.
İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası bir grup Filistinli, İsrail hapsihanelerinde baskıya maruz kalan tutuklulara destek gösterisi düzenledi.
Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan onlarca Filistinli, İsrail'i protesto etti.
Filistin bayraklarının açıldığı gösteride tekbir getiren Filistinliler, tutuklulara destek sloganları attı.
İsrail hapishanesinden firar
Filistinli 6 tutuklunun, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail güçleri tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.