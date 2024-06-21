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Dünya
AA 21.06.2024 14:27

Mescid-i Aksa’da cuma namazı İsrail polisinin kısıtlamaları altında kılındı

On binlerce Filistinli, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazını eda etti.

Mescid-i Aksa’da cuma namazı İsrail polisinin kısıtlamaları altında kılındı
[Fotograf: AA]

Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı; bazılarının girişine izin vermedi.

Harem-i Şerif’in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda ise kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, bazı Filistinlileri tartaklayarak geri çevirdi, bazılarını da gözaltına aldı.

Daha önceleri özellikle namaz esnasında Mescid-i Aksa avlularında bulunmayan İsrail polisleri, son dönemde yoğun bir şekilde uzun namlululu silahlarla avlularda da konuşlanmaya başlamış durumda.

Hutbede Gazze için dua edildi

Mescid-i Aksa’da cuma hutbesini okuyan Şeyh Muhammed Serendah, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü savaşa dikkati çekerek, Arap ve İslam dünyası liderlerine Gazze’ye sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Müslüman ülkelerde her yıl milyonlarca dolarlık bütçelerin dizi, sinema ve festivallere ayrıldığına işaret edeb Şeyh Seredah, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının ise büyük bir açlıkla karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Şeyh Serendah, hutbesinin sonunda Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Gazze’de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cuma namazı sonrası ayrıca Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 30 bin Filistinlinin Harem-i Şerif'te cuma namazı kıldığı belirtildi.

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