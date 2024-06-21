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Dünya
AA 21.06.2024 13:33

Filistin, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnun

Filistin Devlet Başkanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Filistin, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnun

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararının memnuniyet ve takdirle karşılandığı ifade edildi.

Ermenistan'ın kararı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Filistin'i tanıyan BMGK ülkeleri 149'a yükseldi

Açıklamada, henüz Filistin'i tanımamış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına uygun olarak Filistin'i tanımaya; barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme, uluslararası meşruiyet ve hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan örneğini takip etmeye teşvik edildi.

Habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 193 ülkeden Filistin'i tanıyanların sayısı 149'a yükseldi.

Ermenistan Filistin devletini resmen tanıdı
Ermenistan Filistin devletini resmen tanıdı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu kararın "hakkın, adaletin, meşruluğun ve Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi" olduğunu aktaran Şeyh, Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.

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