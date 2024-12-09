Merriam-Webster sözlüğü, "kutuplaşma"yı yılın kelimesi ilan etti

Merriam-Webster'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yılın kelimesi "kutuplaşma", en çok ABD medyasında başkanlık seçimleri sırasında halk arasındaki ayrışmaya dikkati çekmek için kullanıldı.

Açıklamada, kutuplaşma teriminin aynı zamanda dünya genelinde toplumsal konularda yıl boyu ortaya çıkan yeni çatlakları vurgulamak amacıyla tercih edildiği belirtildi.

Merriam-Webster, kutuplaşma kelimesini, "iki zıt uç arasındaki fikir ayrılığı, özellikle bir grup ya da toplumun fikirlerinin, inançlarının veya çıkarlarının bir yelpaze üzerinde dağılması yerine zıt uçlarda yoğunlaştığı durum" olarak tanımlıyor.

Sözlük, ayrıca TikTok'ta başlayan trend nedeniyle "demure (ölçülü, ağırbaşlı)", ABD'de Başkan Joe Biden ve seçilmiş başkan Donald Trump'ın yaşları dolayısıyla gündeme gelen "cognitive (bilişsel)" gibi bazı kelimeleri de yılı tanımlayan terimler olarak seçti.

Merriam-Webster sözlüğü, kelimenin popülaritesinin "gerçek" ile "sahte" arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasıyla artması nedeniyle 2023'ün sözcüğünü "otantik" olarak belirlemişti.