Merkel'in koalisyon ortağı CSU Bavyera'da en ağır yenilgisini aldı

Almanya’nın en büyük ve en zengin eyaletlerinden biri olan Bavyera’da halk yerel meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Merkel'in koalisyon ortağı CSU partisi çoğunluğu kaybetti

Sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Angela Merkel'in koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oyları, 4 yıl aradan sonra 10 puan birden düştü.

CSU, aldığı yaklaşık yüzde 37 oy oranıyla meclisteki çoğunluğu kaybetti. Bu sonucun 60 yıldır Bavyera’da iktidarda olan partinin aldığı en kötü sonuç olduğu açıklandı.

Irkçılık tartışmaları en çok AfD'ye yaradı

2015'teki mülteci kriziyle başlayan ve 1 milyon sığınmacıyı kabul etme kararı ile hızlanan aşırı sağın yükselişi Almanya için Alternatif (AfD) partisine yaradı. İlk sonuçlara göre ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı AfD partisi, yüzde 10,7'lik oyla ilk kez Bavyera parlamentosuna girdi. Yeşiller Partisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Afd'nin tepki çeken uygulamaları

Afd, Almanya'nın Chemnitz kentindeki ırkçı protestoların şiddetini artırmakla suçlanmış, siyaset dünyası, sağ popülist partinin izlenmesini talep etmişti. Chemnitz protestolarının ardından RTL/n-tv televizyonlarının yaptırdığı ankete göre, AfD'nin oy oranı 2 puanlık artışla yüzde 16'ya yükselmişti.

"Nötr okullar" adlı bir internet sitesi kurarak yeni bir fişleme projesine imza atan partinin, öğrencileri, tarafsızlık kurallarını çiğnediğine ve AfD'yi eleştirdiğine inandıkları öğretmenler hakkında anonim şikayetlerde bulunabilmesi için teşvik ettiği açıklanmıştı.

Aşırı sağın yükselişi göçmenlerin yaşamını zorlaştırıyor

Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ görüşler sebebiyle ırkçı grupların sesi her geçen gün daha fazla duyuluyor. Almanya'da da etkili olan bu durum, göçmenlerin yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Kaynak: TRT Haber