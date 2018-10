Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'den "fişleme planı"

Irkçı eylemlerin artış gösterdiği Almanya'da yükselişe geçen ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Almanya için Alternatif Partisi, "Nötr okullar" adlı bir internet sitesi kurarak yeni bir fişleme projesine imza attı.

Almanya'da bazı öğretmenlerin, ırkçılık ve AfD karşıtı semboller taşıyan kıyafetler giydikleri biliniyor. İnternet sitesi, öğrencileri, tarafsızlık kurallarını çiğnediğine ve AfD'yi eleştirdiğine inandıkları öğretmenler hakkında anonim şikayetlerde bulunabilmesi için teşvik ediyor.

"Nazi dönemi yöntemlerini Almanya'ya geri getiriyor"

Pilot bölge olarak Hamburg'da uygulanmaya başlayan projenin ülke geneline yayılması planlanıyor.

Konu hakkında Twitter üzerinden paylaşım yapan Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, "Öğrencileri öğretmenlerine casusluk yapmaya teşvik eden herkes Stasi yöntemlerini (Nazi döneminde kullanılan yöntemler) Almanya'ya geri getiriyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD

AB'nin ekonomik olarak en güçlü ülkelerinden Almanya'da aşırı sağ kanatta Almanya için Alternatif (AfD) partisi öne çıkıyor.

İlk başta Euro Bölgesine karşı olan AfD zamanla İslam ve göçmen karşıtı bir söylem geliştirdi.

Ülkede aşırı sağın son yıllardaki yükselişinin 2015'teki mülteci kriziyle hızlandığı belirtiliyor.

Alman hükümetinin yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı kabul etme kararı ülkedeki aşırı sağcı kesime desteği artırdı.

AfD, 2013 genel seçiminde yüzde 4,7 oy alabilirken, 2017 genel seçimlerinde yüzde 13,3 oyla Federal Meclis'e (Bundestag) girmeyi başardı. Ana muhalefet partisi konumuna yükselen AfD bugüne kadarki en büyük siyasi başarısını elde etti.

Chemnitz olayları

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kentinde 26 Ağustos Pazar sabahına karşı farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışmada, yaralananlardan 35 yaşındaki bir Alman hastanede yaşamını yitirmesiyle ülkede aşırı sağcılar tarafından protestolar düzenlenmişti.

Bunun üzerine Chemnitz olaylarında sağcılarla iş birliği içinde olduğu iddiasıyla AfD'ye izleme talebi gönderilmişti.

Almanya'nın İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, geçtiğimiz haftalarda Yahudi yanlısı bir tutumla yeni bir girişim oluşturmaya çalışmıştı.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, AfD'nin, Almanya'daki Yahudiler için tehdit oluşturduğunu belirterek "AfD'nin Yahudileri koruyacaklarını söylemelerine rağmen partinin baştan aşağı Yahudi düşmanıyla dolu olduğunu" ifade etmişti.

Kaynak: AA, The Guardian, The New York Times