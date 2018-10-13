Avrupa'da aşırı sağın yükselişi göçmenlerin hayatını zorlaştırıyor

Aşırı sağın yükselişi ve artan göç hareketleri, Avrupa Birliği içerisinde yeni bir sınır oluşturuyor. Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri, göçmenlere karşı uygulanacak politikalar konusunda cepheleşme halinde.

İtalya göçmen karşıtlığında başı çekiyor

Göçmenlere karşı en sert tedbirlere başvuran ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya'ya destek veren ülkelerin başında ise Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovenya geliyor.

Avusturya göçmenleri kamplarda toplamak istiyor

Avusturya göçmen karşıtı bloğun en radikal üyesi. AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen Avusturya, sığınmacıların Kuzey Afrika ve birlik üyesi olmayan Balkan ülkelerinde, kamplarda toplanarak sığınma başvurularının incelenmesini istiyor.

İsveç'te aşırı sağcı parti oylarını artırdı

Benzer ırkçı fikirleri savunan iktidarlara karşı çok sayıda ülkede protesto gösterileri düzenlese de bunlar siyasi iradeye yansımıyor. Aksine, sandıklardan çıkan sonuçlar göçmen karşıtı partilerin her geçen gün güçlendiğine işaret ediyor.

Bunun son örneği İsveç'te görüldü.

Sosyal demokratların kalesi olarak bilinen İsveç'te eylülde yapılan seçimin galibi yüzde 18 oy alan aşırı sağcı İsveç Demokratları oldu. Bu parti artan göçmen hareketine tepki olarak oylarını 5 puan artırdı.

Almanya'da göçmen karşıtlığının sesi: Almanya İçin Alternatif Partisi

Göçmenlere yönelik politikalar konusunda derin görüş ayrılıklarının yaşandığı bir başka ülke ise Almanya.

Irkçılık tartışmaları en çok Almanya İçin Alternatif Partisine (AfD) yaradı. Geçen yıl yüzde 13 oyla meclise giren parti yapılan son anketlere göre oy oranını yüzde 18 e kadar çıkardı. AfD'nin bu yükselişi merkez partilerin söylemlerini de değiştirdi.

Hristiyan Demokrat koalisyonun ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer, Bavyera'daki seçimler için aşırı sağın söylemlerini benimsedi.

Sığınmacılar sorunu Almanya'da sadece parlamentoyu değil, toplumun her katmanının göçmenlere bakışını değiştirdi.

Chemnitz kentinde bir Almanın öldürülmesini takiben biri Iraklı diğeri Suriyeli iki göçmenin tutuklanması tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

Karşıt görüşlü gruplar meydanlara indi, siyasilere saldırı hazırlığındaki aşırı sağcı bir terör örgütü ortaya çıkarıldı.

Irkçı siyaset Belçika'da da yükseliyor

Belçika da ırkçı siyasetin yükseldiği bir başka ülke. "Kalkan ve Dostları" adlı neonazi grubun siyasete girme çabası endişe yaratıyor. Belçikalı Türk siyasetçi Meryem Kaçar, yüksek eğitimli ve takım elbiseli farklı profilde bir kesimin aşırı sağa olan ilgisine dikkat çekiyor.

Kalkan ve Dostları grubu bütün önleme çabalarına rağmen Flaman Çıkarları için Mücadele Partisi'nin listesindeki 15 üyesiyle seçime girecek.

Merkezi Brüksel'de bulunan Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi de ayrımcılıkla ilgili şikayetlerin son bir yılda yüzde 5'in üzerinde arttığına dikkat çekiyor.



Kaynak: TRT Haber, AP