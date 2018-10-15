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Trump kabinesinde yeni bir ayrılık sinyali

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili, "İyi anlaşıyoruz ancak kendisi ayrılabilir, yani bir noktada herkes ayrılabilir" dedi.

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Trump kabinesinde yeni bir ayrılık sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS kanalında yayımlanan "60 Dakika" programında, kabinesindeki görev değişiklikleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

James Mattis'in ayrılıp ayrılmayacağına dair görüşü sorulan Donald Trump, Mattis'in görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuda kapıyı açık bıraktı.

ABD Savunma Bakanı'nın kendisine "görevden ayrılmak istediği" şeklinde herhangi bir niyet beyanında bulunmadığını kaydeden Trump, "Onunla çok iyi bir ilişkimiz var, kendisi iyi bir insan. İyi anlaşıyoruz ancak kendisi ayrılabilir, yani bir noktada herkes ayrılabilir. Burası Washington, insanlar görevlerinden ayrılır" dedi.

"Kendisi biraz Demokrat"

Mattis'le ilgili, "Doğruyu bilmek isterseniz, sanırım kendisi biraz Demokrat" ifadesini kullanan Donald Trump'ın yorumları, Amerikan kamuoyunda "Mattis ayrılabilir" şeklindeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Trump, kabinesindeki bazı isimlerden memnun olmadığını da dile getirdi.

İsim vermek istemeyen ABD Başkanı Trump'ın bu değerlendirmesi, kamuoyu önünde sık sık eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'la ilgili bir yorum olarak değerlendirildi.

Ünlü Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın "Korku: Trump Beyaz Saray'da" adlı kitabında, Mattis'in Trump'ı ciddi şekilde eleştirdiği iddiasına yer verilmiş ancak daha sonra hem Trump hem de Mattis kitaptaki ilgili iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Trump, mattis, kabine, abd
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