Binlerce Ukraynalı savunma gününü kutlamak için Kiev'de toplandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de binlerce kişi Ukrayna Savunma Günü'nü ve Ukrayna İsyan Ordusu'nun sembolik kuruluş tarihinin 76. yıl dönümünü kutlamak için toplandı.

Ukrayna'nın milliyetçi siyasi partileri ve haraketlerinin üye ve destekçileri, Ukrayna bayrakları ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi bayrakları ile yürüyerek milliyetçi sloganlar attı.

Ukrayna sağı ve milliyetçi hareketler, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmelerinden bu yana popüler hale geldi.

Yürüyüş sırasında bir grup göstericinin 1918 Bolşevik ayaklanmasından kalma bir anıtı yıkmaya teşebbüs etmesi üzerine ise, Ukrayna polisi müdahalede bulundu.

Kaynak: Reuters