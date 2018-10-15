İran'ın Hürmüzgan eyaleti kuraklıkla mücadele ediyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Hürmüzgan Eyaleti Bölgesel Su Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Hoşeng Mollayi, Bender Abbas kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Hiç kimse Hürmüzgan'da kuraklığın yüzde 100 seviyesine çıkacağını tasavvur etmezdi" dedi.

Geçen sene son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığına işaret eden Mollayi, Minab Barajı'ndaki suların "ölü seviye"ye düştüğünü, Şemil ile Neyan barajlarındaki suların tükendiğini ve bu iki baraj yatağından yürüyerek geçilebildiğini ifade etti.

Bölgedeki çiftçilerin fazla su tüketen karpuz ve mısır gibi ürünlerin ekimini yüzde 50 azaltarak susuzluğun önüne geçme konusundaki çabalarına destek verdiklerini dile getiren Mollayi, Sedic, Şerifi, Merek, Zerani, Camaş, Dehşeyh, Beraftab, Kemeş, Mihran, Kemeş, Mihran ve Kal nehirleri üzerinde 10 baraj kurulması planlandığını aktardı.

Mollayi ayrıca bölgede 496 su kuyusunun yargı kararıyla kapatıldığını ve 4 bin 301 izinsiz kuyu çalışması yapıldığının belirlendiğini kaydetti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunan Hürmüzgan eyaleti, ülkenin en sıcak bölgelerinden biri.

Kaynak: AA