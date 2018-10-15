İsrail'deki Çerkes köyü adetlerini sürdürmeye devam ediyor

İsrail’in Suriye sınırı yakınında bulunan bir Çerkes köyü olan Kfar Kama, 140 yıl önce Çarlık Rusya'sının Osmanlı topraklarına sürgün ettiği Çerkesler tarafından kuruldu. Köydeki çerkesler geleneklerini hala devam ettiriyor.

Dillere destan Çerkes düğünleri de köyün bir parçası. Kilometrelerce uzakta da olsa, aynı gelenekler sürdürülüyor. Tıpkı Kfar Kamalı Ömer ile üç ay önce Kafkasya’dan köyü ziyarete gelen Meriyan'ın düğününde olduğu gibi.

Düğünlerin en bilinen tarafı ise Çerkes geleneğinin önemli temsillerinden biri olan Çerkes dansı.

Kfar Kama Köyü'nün Türkiye’den giden 12 Çerkes damadı var

Adetlerini hiç kaybetmeyen çerkesler, farklı coğrafyalardan da gelse diğer çerkesleri bağrına basıyor. Örneğin Türkiye’den gelen 12 damat aradıkları aşkı bu köyde bulmuşlar.

Onlardan biri de Mahmut Günay. Türkiye'deki gibi köyde de Kafkasya'daki gelenekleri devam ettirdiklerini söylüyor.

Çerkesler genellikle erken evleniyor ama asla akraba evliliği yapmıyor.

Kendisi gibi köyde 12 damat olduğunu ifade eden Günay, 12 kişilik damat grubunu da milli damat diye nitelendirerek köydeki neşeyi TRT Haber ekibine aktarıyor.

Kaynak: TRT Haber