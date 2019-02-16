55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Alman otomobilleri hakkındaki eleştirisine "Biz otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülmesi bizi ürkütür." cevabını verdi.

Merkel, ABD'nin Alman otomobillerini tehlike olarak görülmesini anlayamadığını belirterek, ''Otomobiller Amerika'da Güney Karolina eyaletinde BMW'nin en büyük fabrikasında üretiliyor. Bavyera'da değil Güney Karolina'da. Bence bir araya gelip konuşmak en iyisi olacaktır.'' diye konuştu.

Uluslararası siyasi yapıların çöküşü konusunda uyarıda bulunan Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret ederek, kendilerini zorlayan birçok meydan okumanın olduğunu söyledi.

Merkel, Avrupa'nın kendini savunma kabiliyetinin de önemine vurgu yaparak, bunun ABD'ye ya da NATO'ya karşı olarak algılanmaması gerektiğini aksine oluşturulmaya çalışılan Avrupa Savunma Sistemi'nin NATO'nun da yararına olacağını ve gerektiğinde NATO ile beraber hareket edeceğinin de görülmesini istedi.

ABD'ye Afganistan uyarısı

ABD’yi Afganistan’dan hızlı bir şekilde çekilmesinin sonuçları konusunda uyaran Merkel, ülkesinin güvenliğinin Hindukuş'tan başladığına dikkati çekerek, '"Gitmek zorunda olduğumuz bir gün" deneyimini yaşamak istemiyoruz çünkü orada çok ağlı yapılar var'' değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Alman askerlerinin Afganistan'da konuşlandırılmasının ABD’nin NATO Kararlı Destek misyonu için sağladığı askeri yeteneklere bağlı olduğu konusunu bir kez daha hatırlattı.

Merkel Almanya olarak savunma harcamalarında daha fazla artış sözü vererek, aynı zamanda kapsamlı bir kalkınma politikasının önemine dikkat çekti.

Savunma harcamalarındaki artışı "Almanya için önemli bir konudur" diye nitelendiren Merkel Afganistan'daki ortak misyonlara da katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Almanya'nın dünyada açlıkla mücadele eden kuruluşlara en büyük bağışçılardan biri olduğunu vurgulayan Merkel bu konuda Almaya olarak sorunun yerinde çözümüne işaret etti.

Rusya uyarısı

Batılı müttefiklerini Rusya ile olan bütün bağları kesmeye karşı uyaran Merkel aksi takdirde Rusya ile işbirliğinin tamamen Çin’e bırakılacağını vurgulayarak, “Ticari ilişkilerde biraz yer almak istiyoruz” dedi.

Bu bağlamda Baltık Denizi'nden geçen Rus-Alman doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesini savunan Merkel Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığının boru hattının inşa edilip edilmediğine bağlı olmadığını kaydetti.

Merkel, "Bir Rus gaz molekülü, Ukrayna'dan veya Baltık Denizi'nden gelse de, bir Rus gaz molekülü olarak kalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Çin'e INF çağrısı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Çin'e Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) kurtarma girişimlerine katılma çağrısında bulundu.

Merkel silahsızlanmanın herkesin meşgul olmasını sağlayan bir konu olduğunu ifade etti.

Merkel, Rusya tarafından yıllarca süren ihlallerden sonra ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, ''Avrupa’nın güvenliği için yapılan ve bizim güvenliğimizi ilgili olan silahsızlanma sözleşmesini ABD ve SSCB’nin halefi Rusya tarafından iptal edilmesi ilginç buluyorum'' dedi.

İran ile olan nükleer anlaşmasını savundu

Angela Merkel, İran ile olan nükleer anlaşmayı ABD’nin eleştirisine karşı savundu.

Merkel İran’ı baskı altına almak için Amerikalılarla anlaştıklarını vurgulayarak, ''Ancak bu fark kullanılacak baskı araçlarda mevcut'' dedi.

Merkel, ABD'yi Suriye'den çeklime kararı konusunda eleştirerek, “Amerikalıların Suriye’den hemen ve hızlı bir şekilde geri çekilmesi iyi midir?'' diye sordu.

Alman Başbakan ABD’nin Suriye’den çekilmesinin Rusya’nın ve İran’ın ülkedeki nüfuzunu artıma riski taşıdığını ve bu konunun konuşulması gerektiğini kaydetti.

Merkel 2015 yılındaki mülteci krizine de değinerek Türkiye gibi ülkelerin yoğun mülteci kabul etmesini takdir ett ve Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: AA

