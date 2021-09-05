Şansölye Merkel, Kuzey-Ren Vestflaya eyaleti Başbakanı ve 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet ile gerçekleştiği ziyarette itfaiyecilerle görüştü ve yeniden imar çalışmaları konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Hagen kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, neler yapıldığını, nelerin yapılacağını görmek için selden sonra ikinci kez bölgeye geldiğini söyledi.

Merkel, seçimlerden sonra oluşacak hükümet yetkililerinin de bölgeyi ziyaret etmesini isteyerek, “Yeniden yapılanma çalışmaları uzun sürecek. Bu her gün daha da netleşiyor." ifadesini kullandı.

Selden etkilenen bir köprünün 14 gün sonra yeniden açılacağını aktaran Merkel, ancak bunun tüm köprüler için geçerli olmadığını belirtti.

Merkel, belediye başkanları ve bölge valileriyle de bir toplantı yaptığı bilgisini paylaşarak, bölge yönetimlerine yapılan destek programlarının süresinin uzatılması gerektiğini kaydetti.

Laschet Almanya'yı yönetebilir

Seçim kampanyasında Laschet’e destek veren Merkel, "Armin Laschet, Almanya’nın bu en büyük eyaletini çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Kim böyle bir eyaleti yönetebiliyorsa Almanya’yı da şansölye olarak yönetebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlere kadar yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getiren Merkel, "Armin Laschet kendisine destek verdiğimi biliyor." ifadesini kullandı.

Merkel ve Laschet Taliban ile görüşülmesinden yana

Merkel, Afganistan ile ilgili bir soruya da cevap vererek, "(Taliban) Elbette onlarla konuşmamız gerekiyor, çünkü artık görüşmemiz gereken onlar." dedi.

Özellikle Alman yardım kuruluşları için çalışmış ve kendilerini risk altında hisseden kişileri ülke dışına çıkarmak istediklerini yineleyen Merkel, uluslararası yardım kuruluşlarının Afganistan’daki insani durumu iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, bu bağlamda dün Kabil Havalimanına uçuşun gerçekleşmesinin iyi bir sinyal olduğunu kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı olan Laschet de, Taliban ile görüşmek gerektiğini belirterek, bu konuda uluslararası toplumun net koşulları ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.

Selin yaralarını sarmak için federal hükümet ile yerel yönetimlerin el ele çalıştığını aktaran Laschet, selden etkilenen insanların hızlı bir şekilde yeniden kendi evlerinde oturmalarını sağlamak gerektiğini kaydetti.

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde temmuz ortasında aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev ve yapı yıkılmıştı.