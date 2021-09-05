Yunanistan, sığınmacılara yönelik tutumu nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında. Atina yönetimi şimdi de yeni sığınmacı yasa tasarısı ile tepki çekiyor.

Göç ve İltica Bakanlığı’nın yasa tasarısı geri itmeleri ifşa eden ve sığınmacılara yardım eden Sivil Toplum Kuruluşları'nı hedef alıyor.

Tasarıyla kuruluşlara ve üyelerine cezai yaptırım getirilmesi öngörülüyor.

Avrupa konseyi Atina’yı uyardı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç tasarıya tepki gösterdi. "Yasadaki değişiklik, Ege'deki ihlallerin gözlemlenmesi ve hayat kurtarma çabalarına ağır darbe vuracak" dedi.

Tasarı ile Yunan sahil güvenlik güçleri dışında sığınmacılara yardım edenlere cezai yaptırım getiriliyor.

Göçmenlere yardım eden STK ve aktivistler para cezası alacak

Kuruluşlar, faaliyetlerini ancak Yunan Liman birimlerinin talimatları ve yönlendirmeleri ile yürütebilecek. Bu maddeleri göz ardı eden Sivil Toplum Kuruluşları 6 bin euroya kadar cezaya çarptırılacak.

Kurallara uymayanlara hapis cezası verilmesi de gündemde.

Avrupa Birliği 2015'ten bu yana Yunanistan'ın sığınmacı yükünü hafifletmek için 643 milyon euro ek kaynak sağladı.

Atina son olarak sahil güvenlik güçleri için kullanılmak üzere 15 milyon 800 bin euro acil destek istedi. Ancak Birlik, ek mali yardım için insan hakları ihlallerini denetleyecek bir mekanizma oluşturulması şartını getirdi.