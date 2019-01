Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın Aachen kentindeki belediye salonunda düzenlenen törende “Aachen Anlaşması” olarak nitelenen ve “Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması” başlığını taşıyan metne imza atttı.

Merkel, söz konusu anlaşmanın Avrupa ordusunun ilk adımları olduğunu belirtti.

Fikir ilk Macron tarafından dile getirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği ortak ordu fikri, Avrupa Birliği ülkelerini ikiye bölmüştü. Macron'a ilk destek, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den gelmişti. Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu kurulması vizyonu üzerine çalışmalıyız" demişti.

İspanya, İtalya, Çekya ve Macaristan gibi ülkeler de ortak ordu fikrine sıcak baktıklarını açıklamıştı.

Fikri desteklemeyen ülkeler

İngiltere başta olmak üzere Avusturya, İsveç ve Rusya ile sınır olan Letonya ve Litvanya gibi ülkeler ise NATO'nun savunma güvencesini tercih ettiğini açıklamıştı..

Fikre karşı çıkan ülkelere son olarak Hollanda ve Danimarka katılmıştı. İki ülkenin savunma bakanları, fikri desteklemediğini açıklamıştı.

"Avrupa ordusu önerisi çok uçuk"

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Avrupa ordusu önerisini "çok uçuk" ifadesiyle nitelendirdi. Egemenlik tartışmasından dolayı bunu istemediklerini belirtmişti.

"Bizi kendi ordumuz ilgilendiriyor" diyen Bijleveld, Hollanda ordusunun gerektiğinde NATO ve Avrupa Birliği ile birlikte çalıştığını vurgulamıştı.

Hiçbir koşulda destek yok

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen da Avrupa ordusu fikrini hiçbir koşulda desteklemediklerini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise "ABD bizim özgürlük savunmamızın köşe taşı" demiş, "ABD'ye karşı kendimizi savunacağız diye bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın sert tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump Macron'un ortaya attığı fikre çok sert tepki göstermiş, "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı. NATO için öde ya da ödeme" demişti.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!